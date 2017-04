Ce coiffeur russe qui coupe les cheveux… à la hache (vidéo)

Daniil Istomine est un coiffeur originaire de la ville de Novossibirsk, en Sibérie. Depuis plusieurs années il recherche l'instrument idéal pour couper les cheveux… et pense l'avoir enfin trouvé.

Oubliez les inconvénients des ciseaux, Daniil coupe les cheveux de ces dames à l'aide d'une hache. Ses clientes partent non seulement saines et sauves, mais également avec de jolies coiffures.

« La hache simplifie tout. Il suffit de mettre un coup de hache au lieu de passer dix fois avec des ciseaux », explique notre Sibérien.

En outre, il ajoute que n'importe quel spécialiste de la coiffure en est capable de manier cet instrument.

Par le passé, M. Istomine a déjà coupé les cheveux avec les yeux fermés et avec deux paires de ciseaux en même temps.

Récemment, une vidéo montrant Daniil en action a fait un véritable buzz sur Internet après avoir été diffusée dans une émission TV américaine.

