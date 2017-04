Cette jeune fille prépare ses funérailles pour partir «en beauté»

Racine Pregunta, une jeune fille des Philippines, n'avait que 20 ans lorsqu'elle a appris qu'elle était malade d'un sarcome ostéogène, une sorte de cancer des os. Malgré le fait qu'elle ait combattu jusqu'à la fin contre cette maladie, ravageant son corps, Racine savait qu'elle allait mourir, selon le Mirror.

« Si je meurs, je veux mourir belle », a-t-elle donc déclaré à sa famille peu de temps avant son départ.

Ainsi, inspirée par le film Die Beautiful, Racine a commandé une robe et un chapeau de fleurs. Elle n'a pas oublié non plus de passer commandes pour la coiffure et le maquillage. La fille est décédée le 17 avril. La cérémonie d'adieux a été organisée en conformité avec ses souhaits. Rolyn, sa sœur, a partagé sur Facebook les dernières photos de Racine qui ont ému les internautes.

