Ce brave Russe s’apprête à atteindre un pôle d’inaccessibilité à vélo!

Vladimir Tchernikov, un voyageur de Krasnoïarsk (Sibérie) de 66 ans, envisage de conquérir le Pôle eurasien d'inaccessibilité, situé en Chine, annonce le site de la Société russe de géographie.

Le Russe s'apprête à démarrer du centre de l'Eurasie, au Kazakhstan, pour accéder au désert de Dzoosotoyn Elisen dans la Région autonome ouïgoure du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. C'est là, à 320 km au nord d'Ürümqi, que se trouve le Pôle eurasien d'inaccessibilité.

Le terme de pôle d'inaccessibilité désigne un endroit éloigné au maximum d'un ensemble de caractéristiques géographiques. Construit par analogie avec les pôles géographiques, un pôle d'inaccessibilité ne désigne pas un phénomène physique précis mais une construction géographique.

Le pôle en question est le plus inaccessible en Eurasie et le plus éloigné des océans: il est situé à 2 645 km de la plus proche ligne littorale.

Vladimir devra couvrir la plupart de la distance à vélo. Le départ de l'expédition est prévu pour le mois de mai, la date précise n'ayant pas encore été fixée.

​Le concept des pôles d'inaccessibilité a été introduit par le chercheur canadien Vilhjalmur Stefansson en 1920.

