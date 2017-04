Le plus gros chien du Royaume-Uni pèse plus qu’un bébé éléphant

Balthazar est un chien résidant avec ses maîtres à Nottingham en Angleterre. Ce dog âgé de cinq ans qui pèse 98 kilos jouit d'une popularité extraordinaire, faisant de lui non seulement le toutou le plus gros mais aussi le plus célèbre.

​Selon le quotidien britannique Daily Mail , le poids de Balthazar pourrait être comparé à celui d'un bébé éléphant qui pèse à sa naissance entre 80 au 140 kilos. D'après Vinnie, son maître, ce dog a toujours été costaud mais pas gros. Cependant, le prix mensuel de sa nourriture s'élève à la coquette somme de 120 euros par mois.

Le poids record de Balthazar a été établi lors de sa dernière visite chez le vétérinaire qui avait besoin de connaître ses mensurations précises pour pouvoir lui prescrire des médicaments.

Malgré son allure impressionnante, les maîtres de Balthazar affirment que ce géant faisant deux mètres du nez jusqu'au bout de la queue est très gentil. Ainsi, il joue volontiers avec les enfants de la famille de Vinnie et s'entend bien avec ses trois chats.

