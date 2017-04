Ce marin algérien plonge sans équipement pour sauver la vie d’un baleineau (vidéo)

Alors que le pétrolier Cheikh El Mokrani croisait calmement à proximité du port de Skikda, dans le nord-est de l'Algérie, en attendant de prendre la mer, un marin a remarqué un petit baleineau pris au piège dans les filets entre le pétrolier et le bateau qu'il remorquait.

Peiné par cette image du bébé baleine en détresse, ce marin courageux n'a pas hésité à sauter à la mer du pont du navire pour lui porter secours. Comme on peut le voir sur la vidéo diffusée sur Youtube, il a plongé sans aucun équipement spécial.

D'ailleurs, deux camarades l'ont rejoint dans l'eau pour libérer une dizaine de minutes plus tard ce mammifère en détresse.

