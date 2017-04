Fiasco total: racoler une prostituée et découvrir qu’elle est votre épouse

Un incident amusant a eu lieu ce 17 avril à Rome. Giorgio, un Italien de 49 ans, a quitté la maison un soir sous prétexte d'aller retrouver ses amis. Il avait prévenu son épouse de 37 ans, Teresa, qu'il passerait la nuit chez un ami et rentrerait à la maison le lendemain, indique le quotidien Il Giornale Italiano.

Cette histoire aurait pu bien se terminer si Giorgio n'avait pas décidé d'aller chez les prostituées après avoir vu ses amis. Auparavant, il avait l'habitude de rencontrer des prostituées dans un quartier déterminé de Rome, mais cette fois il a décidé d'aller ailleurs, sur la rue Christophe-Colomb.

À sa grande horreur, l'homme a identifié la première femme portant une mini-jupe et des talons qui s'est approchée de sa voiture comme étant son épouse Teresa. Il s'est avéré plus tard que la femme se prostituait régulièrement, en profitant des absences de son mari. Un scandale a éclaté entre les époux qui a dégénéré en une bagarre, qui s'est terminé seulement après l'arrivée de la police.

Voilà bien la plus triste histoire d'amour…

