Vélib version chinoise: 57.000 euros pour 20 minutes de vélo

Un Chinois du nom de Chi, a failli être fauché après un voyage de 20 minutes en vélo de location dans la ville de Jiaxing, au nord de la province du Zhejiang. Le 18 avril dernier, il avait téléchargé sur son smartphone une application de location de vélos appelée Xiaoming, avant de partir pour une promenade. Puis, l'homme a payé une caution de 199 yuans (environ 27 euros) et a lié l'application à son compte bancaire, relate le South China Morning Post.

Ayant commencé son trajet à 19 h 29, M. Chi a rendu le vélo vingt minutes plus tard, mais à sa grande surprise, l'application a continué à lui prélever de l'argent. Dans l'espace de cinq minutes, la valeur totale de la location du vélo est passée de 1 à 414 588 yuans (57 000 d'euros). Heureusement, le prélèvement automatique de l'argent du compte bancaire du client n'a pas eu lieu.

L'homme est allé voir la police, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas résoudre ce problème. La somme astronomique que lui réclamait l'application n'a été annulée qu'après que M. Chi ait joint le service clients de l'entreprise.Un représentant de l'entreprise Xiaoming a déclaré aux journalistes que ces problèmes avaient commencé à survenir après la réorganisation de leurs infrastructures informatiques. La société a promis de payer tous les clients affectés d'une indemnité du double montant initial de la location.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».