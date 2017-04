Au Japon, 40 ans d’heures sup’ remboursés à deux moines bouddhistes très zen

Deux moines du temple japonais de Higashi Honganji, le temple principal de l'école bouddhiste Jōdo-Shinshū, ont finalement pu être compensés pour les heures supplémentaires qu'ils ont faites pendant 40 ans de travail irréprochable, relatent des médias locaux.

Les moines avaient déposé une demande de paiement en argent précisant la somme que le temple leur devait pour le travail supplémentaire accompli mais qu'ils n'avaient jamais touchée, selon la charte du temple. Les deux hommes étaient responsables d'accueillir des pèlerins et de les loger pour la nuit. Ainsi, leur journée de travail commençait très tôt et finissait très tard. Souvent, ils devaient travailler 130 heures par mois en faisant des heures supplémentaires.L'administration du temple a pris en compte le fait que la charte ne correspondait pas à la législation moderne et a déboursé la somme complète, sans opposer d'objection.

Depuis plus de 40 ans, à partir de 1973, où les moines ont commencé à travailler, le temple leur devait 6,6 millions de yens (soit environ 55 000 euros). Le mois dernier, les deux moins sont partis à la retraite.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».