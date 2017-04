L’été en Suisse sera ensoleillé, selon la tête explosée du bonhomme de neige

Le site d'actualités en ligne The Local a annoncé que le 24 avril la Suisse a célébré sa fête traditionnelle, la Sechseläuten, qui se déroule annuellement à Zurich.

Les habitants de la ville ont fixé sur un poteau une effigie du Bonhomme Hiver, ou Böögg, bourré de pétards. Le temps qui s'écoule entre la mise à feu du bûcher et l'explosion des pétards situés dans la tête du bonhomme de neige est considéré comme une prédiction: plus la tête explose rapidement, plus l'été sera précoce et ensoleillé.

Cette fois la tête a explosée au bout de 9 minutes et 56 secondes, ce qui annonce un été chaud.

Le temps le plus court est de 5 minutes et 7 secondes (en 1974) et le plus long de 43 minutes et 34 secondes, en 2016, ou avait été battu l'ancien record de 40 minutes de 1970 et de 1988.

La Sechseläuten est fêtée sous sa forme actuelle depuis 1904. La fête a lieu le troisième lundi d'avril et comporte plusieurs événements, notamment un cortège d'enfants en costumes nationaux et historiques, le dimanche, et le cortège des corporations le lundi qui se termine à six heures du soir par la crémation du Bonhomme Hiver.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »