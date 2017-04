Des chercheurs US lèvent le voile sur les «cascades de sang» du glacier Taylor

Une nouvelle recherche organisée par des chercheurs américains et publiée dans le magazine Journal of Glaciology indique que l'eau rouge qui s'écoule du glacier Taylor, en Antarctique, est coincée sous ses profondeurs et qu'elle a plus d'un million d'années.

Le glacier Taylor est connu pour ses « Blood Falls », cette coulée rouge qui fuit occasionnellement de ses flancs et dont la couleur résulte de la présence de fer dans l'eau qu'il renferme. Grâce au radar, les spécialistes ont réussi à localiser la source de cette coulée.

Les chercheurs ont également découvert que l'eau de cette cascade pouvait demeurer liquide dans les conditions du glacier, qui sont extrêmement froides, ce qui auparavant a toujours été considéré comme une impossibilité.

« Même si cela semble paradoxal, en gelant, l'eau libère de la chaleur qui, de son côté, fait fondre la glace autour. Le glacier Taylor est considéré comme l'un des plus froids de tous les glaciers qui laissent s'échapper un liquide », ont expliqué les auteurs de la recherche.

