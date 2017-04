Le destin du dernier rhinocéros entre les mains des utilisateurs d’un site de rencontre

Depuis ce mardi, le dernier rhinocéros mâle du nord a son profil sur l'application de rencontre Tinder. Cela est le résultat de la collaboration entre Tinder et l'organisation Ol Pejeta Conservancy qui visent à récolter des fonds afin de laisser une dernière chance de sauver cet animal.

En ouvrant son profil, un utilisateur de Tinder pourra voir l'âge du rhinocéros — 43 ans, sa taille, qui est de 180 cm, son poids — deux tonnes ainsi que ces hobbys — mâcher de l'herbe et se vautrer dans la boue. Il habite en Kenya.

Si des internautes glissent sa photo vers la droite, ils seront redirigés vers une plateforme leur permettant de faire un don pour sauver Sudan. Tinder et l'organisation Ol Pejeta Conservancy espèrent récolter quelque 9 millions de dollars. Cette somme est nécessaire pour pouvoir effectuer la première fécondation in-vitro d'un rhinocéros.

Dans le monde vivent deux autres femelles de cette espèce, mais Soudan n'est pas capable de procréer avec elles à cause de son âge. Ainsi, le seul moyen de donner naissance à des petits rhinocéros blancs du nord est la fécondation in-vitro.

D'après des chercheurs, si tout se passe bien, au bout de cinq ans le troupeau de ces rhinocéros pourrait compter 10 têtes.

