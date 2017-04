Un défunt corpulent à l’origine d’un incendie dans un crématorium américain

C'est un incident hors de commun qui a eu lieu à Cincinnati dans l'État de l'Ohio, preuve que parfois l'obésité est grave de conséquences non seulement pendant la vie, mais aussi après la mort. Le corps d'un défunt obèse a provoqué un tel incendie dans un des crématoriums de la ville que seulement les pompiers ont pu le maitriser, annonce la chaîne locale WCPO.

"freak accident" started an unscheduled fire Wednesday night at the Hillside Chapel Crematory at in Ohio.https://t.co/rIeRcaqGDy pic.twitter.com/ZRBiPoxWYM — 41 Action News (@41actionnews) 27 апреля 2017 г.

« Son corps était très obèse, et apparemment la température a dépassé celle qu'un four prévoit » a raconté le propriétaire du crématorium.

Le chef des pompiers de Cincinnati Michael Washington a expliqué, à son tour, que c'était à cause du gras que le four a chauffé à tel point que les boîtes utilisés pour la crémation et qui se trouvaient à la proximité du four avaient pris le feu. Selon la chaîne, les pompiers ont éteint le feu en deux heures. Pourtant le crématorium n'a pas été endommagé et a déjà repris son travail.

Le centre pour le contrôle et la prévention des maladies estiment qu'aujourd'hui 34,9% des Américains adultes souffrent de surpoids et d'obésité.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».