La police US appelée pour un chat armé d'un fusil d'assaut

La police de la ville de Newport, dans l'Etat de l'Oregon, a reçu une information annonçant la présence d'un chat armé d'un fusil d'assaut dans les branches d'un arbre, indique la chaîne de télévision RT.

L'incident a eu lieu le 25 avril. Suite à un appel téléphonique, les agents de police sont arrivés sur place pour s'apercevoir qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Le chat n'était pas armé, mais tenait entre ses pattes une branche qui ressemblait à s'y méprendre un fusil d'assaut.

La police a publié un compte-rendu de l'incident sur son compte Facebook.

« Les informations sur le chat armé étaient infondées », annonce le compte-rendu qui ajoute que « le chat a reçu une mise en garde orale » l'informant qu'il était interdit de se trouver dans les lieux publics en possession d'objets ressemblant à une arme ».

En décembre dernier, il a été annoncé qu'un chat de l'Etat de Géorgie avait attaqué son maître lorsqu'il ouvrait un cadeau de Noël.

