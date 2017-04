Lorsqu’on a marre des gens… aux USA, on invite des lamas comme témoins au mariage

Le centre de thérapie avec lamas et alpagas (Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpaca), se trouvant aux États-Unis, propose une nouvelle option pour ses visiteurs de Portland, Oregon ou Vancouver : désormais, il est possible d'inviter ces animaux duveteux au mariage dans le rôle de… témoins.

Tous les lamas et les alpagas sont revêtus de costumes festifs : ils portent des petits chapeaux et des couvre-reins élégamment décorés. Les garçons portent des nœud-papillons et les filles des petites couronnes de fleurs sur leurs cous.

These could be your guests #makingmemories #portlandbride #oregonwedding #rojoandnapoleon #morethanaphotoop #huffpostido Публикация от WeddingLlamas (@weddingllamas) Фев 19 2017 в 1:56 PST

Les animaux peuvent communiquer avec les visiteurs de tout âge. En outre, ce n'est pas juste une attraction, c'est une expérience inoubliable et exceptionnelle, et de nombreuses publications de couples heureux en témoignent.

There truly is a first time for everything. #LeJoneses #rojothellama #napoleonthealpaca Публикация от Kim Smith-Miller Photography (@kimsmithmiller) Сен 9 2016 в 11:06 PDT

Les collaborateurs de ce centre assurent que les animaux sont très sociabilisés et n'ont pas peur des gens. Par exemple, le lama Roho est une sorte de vedette locale. Certains jeunes mariés sont fiers de l'avoir comme témoin, relate Metro. En outre, il y en a aussi Napoleon, Smokey, Diego and Jean-Pierre.

That backdrop tho 😍😍 #GORGEouswedding #weddingdayllama #rojoandnapoleon #brideandgroom #portlandwedding #oregonbride Публикация от WeddingLlamas (@weddingllamas) Фев 23 2017 в 9:13 PST

Ce qui est remarquable, c'est que l'argent que les jeunes mariés payent pour ces invités exceptionnels, servira de financement pour le programme de formation du Centre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »