Une araignée géante fait peur à un présentateur météo américain (vidéo)

Lors de son émission diffusée en direct, le présentateur météo de la chaîne télévisée WGRZ Patrick Hammer a crié comme un enfant en voyant une araignée sur l'écran panoramique, annonce le quotidien Daily Mail.l

Patrick Hammer était en train de présenter la météo lorsque la carte a été remplacée par une vue de New York. C'est à ce moment précis qu'une araignée s'est placée sur l'objectif de la caméra qui filmait la ville d'en haut.

Pris de panique, le présentateur a commencé à s'agiter et à crier avant de disparaître de l'image.

« C'est quoi encore? », s'est-il interrogé. Un blagueur lui a immédiatement répondu: « C'est la mère nature! »

Entre temps, l'araignée avait attrapé une mouche et commencé à la dévorer, toujours lors de l'émission en direct.

« Tiens, qui sera le suivant? », a plaisanté le présentateur. Toutefois, lorsque l'araignée a commencé à se déplacer dans sa direction, le présentateur a de nouveau disparu pour ne revenir que lorsque les températures ont été affichées sur le grand écran.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »