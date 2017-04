Chaton vs Petit ami, qui est le meilleur? Elle connaît la réponse! (Images)

Une adolescente sud-coréenne a adopté un chaton abandonné qui s'est révélé être très romantique, écrit le site Insight.

진심 남친보다 나은 듯…https://t.co/6L4gZwgvrn — 인사이트 (@insight_co_kr) 25 avril 2017

Effectivement, le chaton, affublé du joli nom de Coco, n'a de cesse de faire plaisir à sa maîtresse. Et si d'abord il ne lui apportait que des souris étranglées, il lui est ensuite venu l'idée de lui offrir un véritable cadeau de marque, une rose rouge fraîchement cueillie.

De son propre aveu, la jeune fille est très fière de son animal de compagnie et dit même qu'il est « meilleur que n'importe quel petit copain ».

