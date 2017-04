Une larve géante, un animal de compagnie hors du commun

« Avez-vous vu ce chien? », demande Hirofumi Kawano, qui vit dans la ville japonaise de Nobeoka-shi, dans sa vidéo postée sur Facebook présentant son nouvel animal de compagnie, qui est en réalité une gigantesque larve.

Habituellement, les larves de dynaste Hercule peuvent peser jusqu'à 100 grammes, mais celle de Hirofumi en fait 138. De plus, elle mesure plus de 10 centimètres de long.

Les larves de dynaste Hercule se nourrissent de racines ou de bois. Après la période larvaire qui dure plusieurs années, elles se transforment en nymphes. Puis, des adultes en sortent.

Il est à noter qu'à l'époque une telle nymphe avait inspiré le célèbre peintre, plasticien et sculpteur suisse Hans Ruedi Giger dans sa création de prédateurs cosmiques et xénomorphes pour le cinéma et notamment pour le film Alien, le huitième passager, de Ridley Scott.

Le dynaste Hercule est répandu en Amérique centrale, dans les régions nord de l'Amérique du Sud, en Martinique, en Guadeloupe et en Dominique.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »