En costume de gorille, un Anglais participe au Marathon de Londres à quatre pattes

Afin d'éveiller l'attention sur la disparition des gorilles, le policier britannique Tom Harrison a décidé de participer au Marathon de Londres en costume de gorille et en se déplaçant à quatre pattes.

« Les deux premiers jours, les passants me regardaient bizarrement […]. Mais, à partir du troisième jour, l'information sur cette démarche a été diffusée à un point que les véhicules se mettaient à me klaxonner et que les gens m'applaudissaient et m'encourageaient », a raconté Tom Harrison.

​Selon lui, durant le marathon, il se déplaçait de 10 à 12 heures par jour pour parcourir plus de sept kilomètres. Ses amis, qui habitent aux abords du parcours, l'hébergeaient chez eux le soir.

​Le but de cette démarche était de récolter des fonds pour l'organisation caritative The Gorilla Organization. Grâce aux efforts de ce courageux Anglais, les défenseurs des animaux ont pu collecter 23 000 livres sterling (27 000 EUR).

