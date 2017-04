Un renard-zombie attaque un homme dans une ville russe

© Sputnik. Sergey Malgavko Les lions tueurs d'hommes du Kenya tuaient les humains par plaisir

Un Russe a dû accueillir un hôte peu ordinaire dans la ville russe d'Oussinsk, dans la République des Komis. Un animal blessé, un renard aux yeux brillants et à la fourrure rouge, était en train de ronger le seuil de sa maison lorsqu'il a remarqué un homme caché derrière la porte. Et là, le prédateur s'est précipité pour se frayer un chemin jusqu'à lui.

Mais le Russe courageux n'a pas paniqué. Il a allumé sa caméra et a filmé en vidéo le renard dans toute sa splendeur : sa fourrure déchirée et couverte de sang, la bête ressemblait à un zombie et se mouvait de façon étrange et agressive.

L'homme a tenu fermement la porte pour ne pas le laisser pénétrer à l'intérieur de la maison, mais le renard, visiblement atteint de rage, n'a pas renoncé. Il a rongé avec acharnement la porte, regardant par moments dans le trou pour vérifier si sa « victime » était encore là. Pourtant, l'attaque a été vaine et la bête a dû rentrer chez elle sans « proie ».

