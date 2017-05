Cette femme vit en compagnie de… 1.500 tarentules!

Une femme obsédée par les chats, c'est une situation habituelle pour notre société. Mais que pensez-vous d'une dame obsédée par les araignées? C'est le cas de l'Indonésienne Ming Cu!

Ming Cu n'a pas toujours habité dans une maison remplie d'araignées à Bandung, mais ce qui a commencé comme une opportunité d'affaires avec un ami en 2010 s'est transformé en un mode de vie très particulier.

« Mon ami m'a demandé de vendre des tarentules avec lui, (…) mais en fin de compte, il m'a laissée tomber et je le fais toujours », a-t-elle déclaré.

Ses tarentules ne sont pas seulement ses camarades de chambre, mais également une source de revenus.

« Je les garde, les vends, les élève et les aime, même si elles m'ont mordu plusieurs fois. Mais l'amour peut résister à tout », a-t-elle expliqué.

Elle avoue avoir dépensé plus de 55 000 dollars dans ses araignées jusqu'à présent, près de 1 500 tarentules vivant actuellement avec elle.

Malgré son amour pour ces bestioles duveteuses, Ming Cu admet qu'il peut être difficile de s'occuper de tant d'animaux et d'être responsable de leur reproduction.

« Le défi de l'élevage et du maintien de milliers de tarentules est que je le fais toute seule, et cela me prend du temps personnel, j'ai n'ai plus de temps pour moi-même ».

