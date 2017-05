Appelez l’exorciste! Cet homme trop souple effraie les internautes

L'acteur Troy James, qui a joué dans les films « The Void » et « The Strain », a réinterprété une scène culte du film « L'Exorciste » et s'est montré très (pour ne pas dire trop) persuasif.

Se faisant passer pour une araignée humaine possédée, Troy a fasciné Internet avec ses mouvements incroyables. Difficile de croire qu'une personne normale puisse être si flexible.

L'utilisateur Only1dara a écrit: « Merci pour les cauchemars. Bien fait »

Kelanich a déclaré: « Il est comme une pieuvre dans une peau humaine »

En anglais, une scène comme celle-ci est appelée « spidewalk » — marche de l'araignée. Après la sortie de « L'Exorciste » en 1973, ce comportement est devenu un symbole de la possession par les démons.

