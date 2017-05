Il embauche 200 figurants pour jouer le rôle de ses amis à son mariage

Un fiancé chinois a été arrêté le jour de son mariage après que la famille de sa femme a compris que les « quelque 200 invités de son côté » étaient en fait des acteurs rémunérés.

Mais comment ce complot rusé a-t-il été exposé? Tout a commencé lorsque la famille de l'épouse a rencontré et s'est entretenue avec les invités de côté du fiancé. Tous les « proches » disaient qu'ils étaient « simplement des amis », ne livrant aucun détail sur leurs relations ou leur première rencontre avec le fiancé.

Il s'avère que l'homme a trouvé ces 200 « amis » sur les médias sociaux et les a payés 80 yuans (10,6 euros) chacun pour figurer à son mariage. En fait, il n'a même pas embauché de véritables acteurs, la plupart d'eux étaient simplement des étudiants ou des chauffeurs de taxi. Ce qui explique sans doute pourquoi le complot a été exposé si facilement.

La BBC annonce que le couple était ensemble depuis trois ans, et que le comportement du futur époux n'avait suscité jusque-là aucuns soupçons chez sa fiancée, car ils avaient des cercles d'amis complètement différents.

Les motifs de ce complotiste n'ont pas encore été clarifiés. Certains médias locaux affirment que la famille de la femme n'avait pas donné son consentement au mariage, en raison de la mauvaise situation financière du fiancé, et qu'il a ainsi décidé de ne pas inviter ses réels amis et parents afin d'éviter une humiliation éventuelle.

Quoi qu'il en soit, une enquête policière est en cours, mais on ne sait toujours pas si le malheureux fiancé a violé une loi.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »