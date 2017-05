Une banane et du sel: le menu extravagant d'un passager pour 9 heures de vol

La compagnie aérienne japonaise ANA, inclue dans la liste des meilleurs transporteurs aériens, a reçu une plainte d'un passager du vol Tokyo — Sydney. Tout au long des neuf heures, le passager ne s'est vu offrir qu'une banane et du sel en guise de repas, indique le quotidien Evening Standard.

All Nippon Airways le sirvió un guineo a un pasajero q pidió comida libre de gluten. El viaje duró 9 horas. pic.twitter.com/KF3eLlpjsH — teiifttomas (@Islandia35Tomas) 2 mai 2017

Selon le journal, le passager nommé Martin Pavelka, âgé de 32 ans, souffre de la maladie cœliaque (intolérance au gluten). La publication note que le passager était très surpris quand au lieu d'un petit-déjeuner les employés de la compagnie lui ont servi une banane et un sac de sel, accompagnés d'une serviette et d'une fourchette.

« Sur ce vol, je suis resté littéralement sans voix. On ne m'a servi qu'une banane », peut-on lire dans le quotidien, qui cite les paroles de M. Pavelka.

Martin a demandé au chef de cabine si c'était une blague. L'employé de la compagnie aérienne a répondu par la négative, ajoutant qu'on lui avait servi un menu sans gluten. M. Pavelka a déposé une plainte auprès du transporteur. Il a précisé que pendant le voyage, qui lui a coûté la modique somme de 1 500 dollars (1 300 euros), il était en droit d'exiger autre chose qu'une simple banane.

« C'est dépasser les bornes. Une banane, c'est bon pour 15 minutes, ensuite vous avez encore faim », s'est plaint Martin.

© AFP 2017 TOSHIFUMI KITAMURA Le lapin le plus grand du monde retrouvé mort sur un vol d’United Airlines

ANA est la deuxième compagnie aérienne japonaise après Japan Airlines. Le transporteur assure la desserte de 71 aéroports (dont 22 internationaux). ANA est inclue dans la liste des sept premières compagnies aériennes mondiales (« cinq étoiles »), selon la société de recherche Skytrax.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».