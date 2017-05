Cet artiste russe s’invite à un gala… enfermé nu dans une caisse transparente!

Les performances artistiques ne remportent pas toujours l'adhésion de la société… et de la police. Mardi soir, l'artiste russe Fedor Pavlov-Andreevitch s'est enfermé, complètement nu, dans une boîte transparente et a été placé par deux assistants ont à l'entrée du Metropolitan museum de New York, où se déroulait le Met Gala 2017, une soirée réunissant le gratin des créateurs et des artistes.

Les assistants ont placé la boîte sur le tapis à l'entrée de la soirée et laissé l'artiste piégé sous les regards interloqués des invités. Rapidement, les agents de sécurité ont couvert la caisse transparente d'un drap et l'ont traîné vers la sortie. L'artiste a ensuite refusé d'obéir aux policiers qui lui demandaient de sortir de sa caisse, aussi la police et les pompiers ont dû avoir recours à la force pour l'en extraire avant de l'emmener au commissariat.

Because this didn't make it to the red carpet, here is the encosered video… #metgala2017 firemen onsite to try to remove him now #metgala Публикация от Guillaume-A. M. D. (@antoinerozox) Май 1 2017 в 5:31 PDT

Selon le New York Daily, Pavlov a été inculpé d'atteinte à l'ordre public, de franchissement illégal d'une zone interdite et de résistance aux forces de l'ordre.

Âgé de 41 ans, l'artiste n'a pas révélé le but de cette initiative ni à la police new-yorkaise ni à ses abonnés Facebook.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »