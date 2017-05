Quand un ourson à court de ressources vient se servir dans ton potager (PHOTO)

Anatoli Dolgov, un habitant de la région d'Omsk (en Sibérie), a été très surpris de retrouver dans son potager ce qu'il a tout d'abord pris pour un chiot. En regardant de plus près, l'homme s'est rendu compte qu'il voyait devant lui… un ourson.

Медвежонок, у которого убили маму, вышел за помощью к людям под Омском https://t.co/p2P5asZMWp pic.twitter.com/5CF2Bs1WEf — FlashSiberia (@FlashSiberia) 3 мая 2017 г.

​Le petit avait apparemment deux ou trois mois.

Le pauvre ourson devait sans doute être venu chercher de l'aide auprès des hommes. Les locaux supposent que sa mère aurait été abattue par des braconniers et que l'ourson affamé serait donc venu chercher de la nourriture.

Et l'idée n'était pas si mauvaise, après tout : les hommes lui donnent désormais à manger. Le petit ours, baptisé Michka, s'est installé à la scierie où il reçoit même du miel (qu'il adore). Son destin ultérieur sera fixé dans les jours à venir.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».