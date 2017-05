Tatouage sonore: la voix de vos proches à fleur de peau!

Les « Soundwave Tattoos » sont un mélange incroyable entre l'art et la technologie qui offre une nouvelle expérience: des tatouages que l'on peut écouter!

L'inventeur du tatouage d'ondes sonores, Nate Siggard, s'est tatoué lui-même l'onde sonore de la voix de sa petite amie et le gazouillis de leur bébé et a partagé la vidéo du processus sur Facebook. Devenue rapidement virale, la vidéo a incité des milliers de personnes de vouloir se faire tatouer de même façon.

Selon le site Konbini, le principe est très simple: l'application Soundwave Tattoo et le site Internet génèrent l'empreinte visuelle d'un son extrait de l'enregistrement, que l'on le tatoue ensuite sur la peau. Vingt-quatre heures plus tard, le tatoueur anime la piste audio, l'ajoute à l'application et voilà: la mélodie peut être écoutée en illimité.

L'application n'est pas encore capable de lire n'importe quelle empreinte sonore (seulement celles générées par le site de Skin Motion, l'entreprise de Nate), mais le tatoueur affirme vouloir améliorer cette technologie.

