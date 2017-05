Pour ne pas partager avec son copain, elle engloutit 9.000 USD

Une Colombienne a englouti pas moins de 9 000 dollars en billets de cent pour ne pas les partager avec son ex-concubin, a annoncé le parquet du département de Santander.

Selon le parquet, la jeune femme de 28 ans a quitté son copain et voulait déménager au Panama. Quant aux économies faites pendant les années de vie commune, la jeune femme a décidé tout simplement de les avaler pour ne pas avoir à les partager avec son ex.

© Sputnik. Natalya Seliverstova Une maison pleine de dollars américains retrouvée au Nigéria

Finalement, la jeune femme s'est retrouvée à l'hôpital où les médecins ont extrait les billets dévorés. Seuls 5 700 dollars étaient en bon état, le reste des billets ayant été gâchés par l'estomac de la jeune femme.

Les autorités n'ont rien contre la jeune femme, car l'argent a été obtenu légalement, par une vente de propriété.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »