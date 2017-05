40 ouvriers chinois entassés dans un minibus (vidéo)

Des policiers de la ville de Chongqing (sud-ouest de la Chine) ont été choqués de découvrir 40 ouvriers entassés dans un minibus à six places. Le conducteur a été frappé d'une amende pour avoir surchargé son véhicule.

En mars dernier, un chauffeur de minibus, âgé de 27 ans, a été arrêté par la police à Nanyang, dans la province du Henan au centre-est de la Chine. Les officiers ont découvert entassés dans son véhicule conçu pour 19 passagers, pas moins de 74 enfants accompagnés de leur maîtresse d'école.

Il est possible de regarder la vidéo de la scène, publiée sur le site chinois Miaopai.

Le plus choquant dans toute cette histoire, c'est que ce chauffeur n'était même pas titulaire du permis bus.

Plus tard, la police a appris qu'il s'agissait du minibus d'une garderie locale, mais le véhicule n'avait pas été conçu pour transporter des enfants. Les forces de l'ordre ont appréhendé le chauffeur pour conduite imprudente.

