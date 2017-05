Un vaisseau spatial extraterrestre stationné au-dessus des USA pour surveiller la Terre?

La mystérieuse apparition de trois objets volants non identifiés se promenant dans le ciel dans la nuit du 31 avril au 1er mai au-dessus de l'État américain du Kentucky a été enregistrée par des ufologues de l'équipe Secure Team 10 à l'aide d'un équipement spécial capable de filmer quand il fait sombre.

Dans la journée ces objets ne sont pas visibles, ont déclaré plusieurs chercheurs. La vidéo diffusée montre trois points lumineux figés dans le ciel nocturne.

D'après les spécialistes de l'équipe Secure Team 10, les objets en question pourraient être les panneaux d'un vaisseau spatial de forme triangulaire que des extraterrestres auraient « stationné » en orbite afin de surveiller les habitants de la Terre.

Personne ne veut mettre en doute les conclusions d'experts, mais notons au passage qu'il existe une très longue liste de canulars avec des Ovnis, et il ne faut pas l'oublier.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »