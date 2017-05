Deux villages règlent une dispute vieille de 300 ans en Chine

Une dispute entre les habitants des villages de Yuepu et Wushan, situés dans la province de Fujian, a éclaté il y a des siècles à cause de quelques sources d'eau et systèmes d'irrigation, écrit le journal The South China Morning Post

Depuis, les deux clans ont interdit à leurs descendants de prendre époux ou épouse au sein de la communauté opposée.

Ainsi, après presque trois siècles de désaccord et de malédictions mutuelles, les aînés des deux villages se sont rencontrés lundi et ont déclaré officiellement la fin de la dispute.

Selon le journal, c'est le grand nombre de migrants et le besoin d'une coopération économique plus étroite qui auraient poussé les vieux ennemis à se réconcilier.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »