Un Pikachu «mourant» violemment capturé sur scène (vidéo)

Lors d'un spectacle dansant organisé durant le festival international des Pokémons en Corée du Sud, l'un des 15 costumes de Pikachu s'est mis à se dégonfler. L'artiste a immédiatement été tiré de la scène par deux gardiens de manière assez violente, a annoncé le portail The Huffington Post.

Au début, les internautes n'ont pas compris pourquoi les gardiens ont été aussi impitoyables avec ce pauvre Pikachu. Mais plus tard, une vidéo diffusée par un utilisateur des réseaux sociaux a clarifié la situation.

L'homme vêtu en blanc (1:15 sur la vidéo) était l'un des organisateurs du festival. Ce dernier s'est jeté sur le Pikachu pour l'aider avec son costume.

Les gardiens, qui ne connaissaient pas cette personne, ont pris son geste pour une « tentative » d'empêcher la performance. Ainsi, un gardien s'est jeté sur la scène pour attraper l'homme en blanc.

Finalement, le malentendu a été dissipé. Le Pikachu a quitté la scène avec des gardes. En grands professionnels, les 14 autres Pokémons ont continué à danser sur la chanson You Can't Stop The Beat, du film musical américain Hairspray, comme si de rien n'était.

Vers la fin de la vidéo, le Pikachu dégonflé a tenté de rejoindre ses camarades, mais, de toute évidence, le problème avec son costume n'était pas réglé.

