Il veut jouer au cowboy avec un requin, le duel tourne mal (Vidéo)

La tentative d'un Australien d'attraper au lasso un requin a très mal tourné, le prédateur marin lui ayant arraché un morceau de la jambe avant de succomber sous un coup de harpon, écrit le journal britannique Daily Mail.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir l'habitant de l'État du Queensland, Josh Neille, « se battre » avec ce requin dur à cuire.

Après une lutte acharnée, le pêcheur est enfin parvenu à attraper et à abattre le prédateur à l'aide de son camarade de pêche. « Ce n'était pas très malin de plonger avec un seul lasso », raconte M. Neille.

Suite à cet incident, le pêcheur a été conduit à l'hôpital, où il a reçu les soins médicaux adéquats.

