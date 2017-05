L’«aéroport le plus inutile» au monde accueille ses premiers passagers (Vidéo)

Un avion civil a atterri à l'aéroport de Sainte-Hélène, ce qui constitue une véritable première pour l'île, relate le journal The Times

D'après le quotidien, l'aéroport est qualifié par beaucoup du « plus inutile du monde » vu sa construction coûteuse (environ 370 millions de dollars) et le fait qu'il a été hors d'usage pendant presque un an.

Effectivement, l'aéroport se situe sur une falaise et sa piste de décollage est constamment exposée à des vents violents, ce qui rend tout atterrissage très difficile.

L'avion en question avec 50 passagers à bord était en provenance d'Afrique du Sud. Les autorités locales espèrent que ce premier vol sera à l'avenir suivi par beaucoup d'autres.

