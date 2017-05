Bye bye, François: les internautes se déchaînent avant le départ de Hollande

François Hollande a voté dimanche à Tulle, son ancien fief électoral, pour le second tour de l'élection présidentielle, appelant les Français à être au rendez-vous de ce scrutin dont le résultat sera « lourd de conséquences ». Au demeurant, les internautes s'en donnent à cœur joie pour tourner le Président sortant en dérision et lui rappeler les bavures de sa présidence.

« Grosse journée pour le President Hollande qui n'a plus que 8h pour faire baisser le chômage comme il l'avait promis, il faut faire vite », a publié un internaute, faisant référence à ces promesses pré-électorales.

Grosse journee pour le President hollande qui n'a plus que 8h pour faire baisser le chômage comme il l avait promis, faut faire vite #vote pic.twitter.com/IcQiHvkEgN — Julien Courbet (@courbet_julien) 7 мая 2017 г.

D'autres n'ont pas hésité à dépeindre son départ précipité de l'Elysée avec une petite touche d'humour.

Samedi 6 mai, soirée spéciale "Pot de départ de Francois Hollande au Stand Up Comedy Bar @Don_Camilo10 #Presidentielle2017 pic.twitter.com/8DuUPhPRuN — Don Camilo (@Don_Camilo10) 5 мая 2017 г.

​.

​.

.

Toujours est-il que certains ont remercié le Président pour son mandat pas vraiment brillant et ont même regretté son départ (toujours avec ironie):

François Hollande sur le départ: «Aujourd'hui, je suis à deux doigts d'être aimé» pic.twitter.com/m64doaicin — ÇaPartEnSucette (@capartensucette) 4 мая 2017 г.

.

— Mr Hollande, dans qq heures les Français auront un nouveau bouc émissaire à leurs problèmes. Qu'en pensez vous?

— Ouf! MERCI! pic.twitter.com/7HyDAvrcYR — Tranq El Tranquillou (@amael005p) 6 мая 2017 г.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 en métropole pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

Hollande il doit jubiler dans sa tete il doit être comme ça d'en avoir fini avec ce merdier pic.twitter.com/JjhGdnR3dA — Adrien #EM (@adriexn) 7 мая 2017 г.

Sur près de 47,5 millions d'électeurs appelés aux urnes, plusieurs centaines de milliers de personnes résidant outre-mer ou à l'étranger ont commencé à voter samedi.

