«Bonne année!» Quand la neige tombe en mai

Les bourgeons commencent déjà à poindre dans l'Oural, mais l'hiver semble vouloir regagner du terrain. Le 7 mai au matin, les habitants d'Ekaterinbourg et d'autres villes de l'Oural, en regardant par la fenêtre, ont vu que tout était recouvert de neige.

​Sur les réseaux sociaux, les habitants de l'Oural racontent que les rues de leurs villes ont été recouvertes d'une épaisse couche de neige en quelques heures.

Оу е, снег на зеленую травушку, клааааасс pic.twitter.com/g7vQv4LwSZ — Barsic Meow (@barsicchan) 7 мая 2017 г.

​Il y a deux ou trois jours, il faisait +23°C, les gens portaient des T-shirts. À présent, c'est comme à nouveau la fête du Nouvel An, plaisantent les habitants.

​Des dizaines de villes et localités de l'Oural ont été touchées par ce phénomène de la nature.

