Un père déterre le portable de son fils dans une décharge de 15 mètres

Le téléphone portable d'un jeune garçon a fini dans une décharge du New Jersey (États-Unis) mais a survécu.

Le portable d'Ethan Roncace a été jeté lundi dans une poubelle de l'école secondaire de Haddon Township. Mais le père du garçon n'a pas hésité à aller à sa recherche. Il a utilisé une application spéciale qui permet de suivre les déplacements du téléphone.

Le signal a amené la famille vers un dépôt d'ordures, relate WCAU-TV de Philadelphie.

L'homme s'est mis à creuser dans une montagne de déchets. Il a récupéré le téléphone 30 minutes après dans un tas d'ordures de 15 mètres de hauteur et de 7 mètres de profondeur, et celui-ci fonctionnait toujours.

Les travailleurs de la décharge étaient sur le point d'emmener les ordures vers un polygone pour les incinérer.

