Cette ado britannique est plus intelligente qu’Einstein et Hawking!

Rajgauri Pawar, une jeune fille de 12 ans vivant dans le comté britannique de Cheshire, a obtenu 142 points au test de quotient intellectuel, un résultat qui dépasse ceux d'Albert Einstein et de Stephen Hawking, relate The Independent

Le test a eu lieu à Manchester. Le résultat de Rajgauri est le maximum possible pour une personne de moins de 18 ans.

« La note des génies » est fixée à 140 points. Cependant, le QI des célèbres scientifiques Albert Einstein et Stephen Hawking est estimé à 160 points.

D'après le journal The Times of India , après l'annonce des résultats, la jeune fille s'est vu proposer une place dans l'organisation britannique Mensa — un club pour des personnes au QI élevé.

