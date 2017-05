En Australie aussi: le PDG d’une compagnie aérienne entarté (vidéo)

Un inconnu a entarté le chef de la compagnie aérienne australienne Qantas, Alan Joyce, qui prononçait un discours lors d'une conférence à Perth où il présentait les vols de la compagnie, relate la chaîne ABC.

La vidéo, qui a été publiée sur YouTube, montre un homme en costume qui monte sur la scène, s'approche de M. Joyce et lui étale un gâteau sur le visage.

© AFP 2017 Johan Ordonez Un gâteau éléphantesque pour le 56e de Trompita

L'intervenant a quitté la scène, mais est revenu plus tard, cette fois sans sa veste, pour finir son discours.

D'après la chaîne, des agents de sécurité ont interpellé l'entarteur et l'ont remis à la police.

