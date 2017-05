L’homme aux doigts amovibles… ou pas! (vidéo)

Vincent Kuo, un magicien australien, a impressionné les internautes avec une vidéo qu'il a partagée sur le Net. Le jeune homme y détache un à un… ses doigts ! Ou du moins en fait semblant.

Postée sur YouTube, la vidéo a déjà été visionnée plus de 2,5 millions de fois.

Kuo commence par la manifestation habituelle de cette astuce, en prenant la pointe de son pouce et en la glissant d'avant en arrière, loin du reste de la main.

Puis, soudain, il l'enlève et la colle sur la pointe de son index.

Ensuite, il le remet naturellement sur le reste du pouce auquel il appartient, sans le moindre effort.

Ces manipulations ont effrayé certains, car même si l'on comprend qu'il s'agit d'un tour de passe-passe, le spectacle reste assez impressionnant.

