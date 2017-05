Quand une promenade à vélo tourne en rencontre terrifiante (vidéo)

Alors que ces deux amis font de la descente à vélo dans une forêt de montagne à Malinô Brdo en Slovaquie, ils ne s'attendaient certainement pas à se faire courser par un ours.

Sur la vidéo publiée sur YouTube par Dusan Vinzik, on peut voir son ami devant lui se faire prendre en chasse par un ours.

Surpris tous les deux, la bête et l'homme, ils ont réagi d'une façon différente. Alors que l'homme essayait de fuir, l'animal a décidé d'aller à sa rencontre.

Cependant, voyant l'homme le distancer, l'ours a renoncé à rattraper le cycliste effrayé qui se rappellera à jamais de ce moment.

