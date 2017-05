Son envie de nuggets gratuits lui mérite un record sur Twitter

Vous rappelez-vous Carter Wilkerson et son défi lancé à la chaîne de restauration rapide Wendy's ? Le revoici en force, fracassant un nouveau record dans l'histoire de Twitter en recueillant pas moins de 3,5 millions retweets !

Or l'ado a posté, le 5 avril dernier, un nouveau message destiné à Wendy's dans lequel il demandait combien de retweets seraient nécessaires pour recevoir un an de nuggets gratuits. « 18 millions », fut la réponse, suite quoi Carter a lancé la campagne #NuggsForCarter, appelant la twittosphère à le soutenir.

« Aidez-moi. Un homme a besoin de ses nuggs », a-t-il écrit, accompagnant son tweet d'une capture d'écran de l'échange qu'il a eu avec Wendy's.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 апреля 2017 г.

Des milliers de retweets et des centaines d'articles dans les médias plus tard, Carter a reçu une invitation de la présentatrice télé Ellen DeGeneres, au moment où celle-ci était encore détentrice du record du message le plus retweeté.

La star lui a alors offert l'équivalent d'un an de sous-vêtements produits par son entreprise ainsi qu'un téléviseur, mais elle a plaisanté en le menaçant de lui retirer ses cadeaux s'il battait son record.

Parmi les twittos battus par Carter, on trouve encore l'ex-Président américain Barack Obama avec une photo retweetée 939 000 fois.

Bien qu'il soit encore loin des 18 millions de retweets, Wendy's lui a déjà accordé à Carter son approvisionnement gratuit en nuggets de poulet d'un an, pour avoir établi un nouveau record. L'établissement a également donné 100 000 dollars à une organisation de charité soutenue par l'adolescent.

Après avoir battu le record d'Ellen DeGeneres, l'ado a rappelé à la célèbre présentatrice sa promesse, demandant indulgence. Cette dernière a répondu dans un tweet en plaisantant :

— Désolé, Ellen. Puis-je tout de même garder la tété et les sous-vêtements ?

— Absolument pas. J'envoie Bradley Cooper pour les récupérer.

Absolutely not. Sending Bradley Cooper to pick 'em up. https://t.co/fSDZxM89Sl — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 9 мая 2017 г.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »