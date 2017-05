Des OVNIs détectés près d’une zone secrète aux USA (vidéo)

Des ufologues ont trouvés plusieurs objets volants non identifiés sur une vidéo tournée à la frontière de la zone 51, une zone secrète appartenant aux forces aériennes des États-Unis et qui se trouve dans la partie sud de l'État du Nevada.

D'après des témoins, le premier objet sphérique est surgi « de nulle part » et semblait examiner le terrain. Au début les ovnistes l'ont pris pour un satellite.

« L'objet est surgi du néant. D'abord, il se déplaçait dans le ciel nocturne, lentement et sans faire de bruit. Puis, il a accéléré jusqu'à atteindre une vitesse incroyable. Ayant fait une analyse de la vidéo, nous avons remarqué un deuxième et même un troisième objet. On ignore ce que c'était », a écrit un des témoins.

© REUTERS/ Joshua Roberts La hotline US pour les crimes de migrants bombardée de signalements d’OVNI

La zone 51 est un terrain appartenant à la base aérienne américaine Andrews, connue parmi les amateurs des histoires d'OVNIs depuis 1947.

