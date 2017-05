Ce petit journal russe est très prisé des stars d’Hollywood, mais pourquoi?

Kopeïski rabotchi (« Le Travailleur de Kopeïsk »), le principal journal de Kopeïsk, une petite ville minière russe au sud du massif de l'Oural, est devenu une véritable légende depuis un certain temps. Pourquoi ? Parce que la Toile foisonne de photos de stars hollywoodiennes lisant ce quotidien.

​Dans une nouvelle lettre adressée au rédacteur en chef du journal, on peut voir Nicole Kidman, Morgan Freeman ou Ben Affleck avec un numéro de Kopeïski rabotchi entre les mains. Auparavant, d'autres vedettes sont apparues dans une même mise en scène.

моё любимое в интернете — фотографии голливудских актёров с газетой "копейский рабочий" pic.twitter.com/IvN8YFnJHn — kree-stee-nah (@untilheatdeath) 9 мая 2017 г.

​Ce phénomène suscite naturellement des soupçons quant à la véracité des photos. Mais rassurez-vous : elles sont absolument véridiques !

Dans le message accompagnant les nouvelles photos, on trouve des félicitations adressées à l'occasion du Jour de la Victoire (dans la Seconde Guerre mondiale) de la part de Margarita et de Jack Tewksbury. Les photos sont jointes en cadeau.

Le secret est simple : Margarita est originaire de Kopeïsk, et son époux est un des producteurs du prix Golden Globe, qui connaît tout un tas de stars hollywoodiennes.

Margarita, qui vit depuis longtemps à l'étranger, n'oublie donc pas ses compatriotes et leur fait régulièrement d'agréables surprises.

