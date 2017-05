Vidéo truquée: la star du porno américaine n’aurait jamais été mordue par un requin

Selon un expert de la Florida Atlantic University, la star du porno américaine Molly Cavalli, qui participait à un tournage à bord d'un bateau en Floride il y a une semaine, n'aurait jamais été mordue par un requin. Et cela malgré la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où des internautes pouvaient voir clairement la jeune femme saignant abondamment.

« On aurait pu s'attendre à quelques traces de morsures en parallèle, mais pas à une seule blessure », a détaillé le spécialiste des requins de la Florida Atlantic University Stephen Kajiura.

Dans la fameuse vidéo, la jeune comédienne a plongé dans l'océan vêtue d'un une-pièce. Une cage spéciale a été construite afin de permettre à Molly Cavalli de s'y déplacer sans être exposée au danger émanant des requins.

Pourtant, un requin citron s'est approché de l'Américaine et l'a attaquée. On voit clairement une blessure profonde sur sa jambe et beaucoup de sang dans l'eau. Une fois remontée à la surface, la star du porno s'est mise à pleurer en montrant à son équipe sa jambe blessée.

Le journal Gizmodo.com s'est déjà adressé à Molly Cavalli pour avoir des explications. Sans aucune réponse, pour le moment.

