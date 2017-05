Oui, un miracle est toujours possible… Cet homme déclaré mort est revenu à la vie

Un vieillard de la ville de Bucheon, en Corée du Sud, a souffert d'un certain nombre de maladies au cours de son existence, y compris d'Alzheimer. Il a passé beaucoup de temps à l'hôpital, dans la section réservée aux patients gravements malades, où sa vie a été artificiellement maintenue, a informé l'agence Yonhap.

Enfin, au bout d'une longue période d'inconscience, le médecin a conclu à la mort du patient. Cependant, juste avant de déconnecter l'homme, celui-ci a de nouveau manifesté des signes de vie.

Deux jours plus tard, il était complètement revenu à la vie. Le vieillard a reconnu ses proches et sa famille, et s'est remis à manger par lui-même.

À ce jour, les médecins sont incapables de donner une explication à ce cas.

