Bientôt un petit «Courchevel» sur les rives du lac Baïkal

D'après le représentant commercial de la Fédération de Russie en France Alexandre Tourov, les premiers éléments d'un nouveau pôle de tourisme haut de gamme, baptisé petit « Courchevel », feront leur apparition sur les rives du plus grand lac d'eau douce du monde, au pied de la station de ski existante Sobolinaya Gora, d'ici fin 2017.

« Avec le soutien du bureau de représentation commerciale, une conférence consacrée au développement de la zone touristique du s'est déroulée récemment. L'intérêt a été immense. Ici, un projet de création d'un village français se réalise et les premiers projets d'installations touristiques apparaîtront déjà à la fin de cette année », a déclaré M. Tourov.

© Photo. Kristina Makeeva La beauté glaciale du lac Baïkal 15

Et d'ajouter que des entreprises chinoises participaient également au développement du projet en question. Le village français, selon le diplomate russe, est un de ces sites touristiques visant à reproduire une ambiance typique des stations de ski des Alpes françaises, y compris pour y tenir des conférences internationales.

D'après Alexandre Tourov, le chantier avance lentement, car afin de tout mettre en place, il faut régler un grand nombre de questions, dont celles liées à l'environnement.

« Et ce projet est loin d'être le seul dans le tourisme réalisé avec notre soutien. La Russie a un énorme potentiel pour élaborer de nouvelles pistes touristiques et développer plusieurs types de tourisme », a-t-il fait savoir.

Le projet visant à créer ce village alpin sur les rives du Baïkal est conçu dans le cadre de l'aménagement d'une zone économique spéciale de type touristique située sur le terrain adjacent à la ville de Baïkalsk, à 90 km au sud d'Irkoutsk.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »