Eurovision: brandir un drapeau national peut vous mener en prison

La chanteuse Svala Björgvinsdóttir, qui représente cette année l'Islande à l'Eurovision à Kiev, pourrait être reconnue coupable et passer un an en prison dans son pays natal, après avoir laissé un autographe sur le drapeau national en l'envoyant en l'air à l'aide de ballons. Ces deux actes à première vue inoffensifs sont en effet jugés comme des crimes en Islande.

C'est la « criminelle » elle-même qui a publié la vidéo de son « délit » sur Facebook.

Il est à noter que le lancement officiel du concours de l'Eurovision de la chanson 2017 a eu lieu à Kiev le 7 mai. 42 pays prennent part à la compétition.

La chanteuse Ioulia Samoïlova devait représenter la Russie mais les autorités ukrainiennes lui ont interdit d'entrer dans le pays. Ainsi, la Russie ne participe pas au concours cette année.

