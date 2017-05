Une Américaine découvre un diamant de 2,65 carats dans un parc naturel

Après avoir appris qu'un garçon avait trouvé un diamant de plus de 7 carats dans le Crater of Diamonds State Park en Arkansas, l'Américaine Victoria Brodski, âgée de 25 ans, a eu l'idée de visiter elle-même le gisement diamantifère, car, comme on dit, qui sait…

Elle est donc arrivée au Crater of Diamonds le jour de son anniversaire. Il ne lui a fallu que 10 minutes pour localiser, dans une gallérie de drainage près de l'entrée d'une mine, quelque chose comme un morceau de verre coloré, relate l'agence américaine UPI.

D'abord, Victoria ignorait totalement qu'elle avait trouvé un gem. Elle a ensuite vu quelques spécimens de pierres précieuses dans le musée adjacent au parc.

Blog: The latest big find at Crater of Diamonds State Park, the 2.65-carat, Michelangelo Diamond. #arstateparks https://t.co/h2pR5Jezvc pic.twitter.com/WX8NuLIDHN — Arkansas State Parks (@ARStatePark) 11 mai 2017

« La trouvaille de Mme Brodski est l'un des plus beaux diamants marrons que j'ai jamais vus ici », a souligné le collaborateur du parc Waymon Cox.

La jeune fille a baptisé son diamant « Michelangelo », en expliquant que sa famille avait l'habitude d'utiliser les noms des personnages des Tortues Ninja comme des mots-codes.

En mars dernier, Kalel Langford, un adolescent américain de 14 ans, a retrouvé par hasard un énorme diamant de 7,44 carats dans le même parc.

Il a réussi à retrouver le plus grand diamant dans l'histoire du parc, ce qui constitue un cas unique en son genre. Le garçon a baptisé sa trouvaille « le Diamant de Superman » et n'a pas envisagé de le rendre à la direction du parc.

Le Crater of Diamonds State Park se trouve sur l'emplacement d'un volcan éteint. C'est le seul gisement diamantifère public dans le monde.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »