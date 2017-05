Un «paradis» des Instagrammeurs enfin retrouvé! (Images)

Le moins ce qu'on puisse dire, c'est que le village indonésien de Kampung Pelangi (Semarang du Sud) n'était pas la destination touristique idéale. Or, un petit relooking d'arc-en-ciel l'a transformé en un véritable paradis pour amateurs de selfies.

Aux dires mêmes les autorités locales, elles ont investi 300 millions de roupies indonésiens (environ 21 000 euros) afin de peindre 223 maisons dans un arc-en-ciel de couleurs, dans l'espoir que cela puisse attirer beaucoup de touristes, relate le site Lonely Planet.

À en juger sur le grand nombre de selfies pris à Kampung Pelangi publiés ces derniers temps sur Instagram, l'opération de lifting a produit l'effet escompté.

Les autochtones comptent désormais investir deux milliards de roupies (environ 28 millions d'euros) dans un redressement ultérieur du site, peindre 390 autres maisons et nettoyer enfin la rivière locale.

