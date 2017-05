Il s'éloigne de sa barque et est sauvagement attaqué par un requin

Un homme de 41 ans a été grièvement blessé lorsqu'un requin l'a attaqué au large du golfe d'Oman dans l'océan Indien, relate vendredi dernier le site Gulf News.

L'incident a eu lieu à environ neuf kilomètres de la côte de Khor Fakkan, station balnéaire des Émirats arabes unis donnant sur la mer d'Arabie.

De son propre aveu, l'homme, qui pêchait alors avec son ami, s'est éloigné de leur barque à une distance d'environ trois mètres, sans se douter des risques éventuels d'une telle imprudence.

Or, c'est à ce moment-là qu'il a été attaqué par un requin, ce qui lui a coûté de profondes blessures sur les jambes.

Heureusement, son camarade de pêche n'avait pas froid dans le dos et a tiré sur le requin, qui a lâché sa prise.

Grièvement blessé, le pêcheur a été conduit à l'hôpital. Selon lui, le poids de ce « squale mangeur d'homme » s'élevait à quelques 200 kg.

